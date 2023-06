24H Le Mans, H20: Tudo igual na frente da corrida | AutoSport

À entrada da 20ª hora de prova, o carro líder da classe LMGTE-Am até então, entrou na box para Sarah Bovy passar a estar aos comandos do Porsche 911 RSR-19 da Iron Dames.

Na frente do pelotão, Alessandro Pier Guidi no Ferrari 499P nº51 e Brendon Hartley no Toyota GR010 – Hybrid nº8 pararam na mesma altura, mantendo o carro italiano a sua liderança intocável nessa altura. Ainda afastado do líder da classificação, Earl Bamber no Cadillac V-Series.R nº2 manteve o terceiro posto e ainda forçou um pouco o ritmo, realizando um dos melhores tempos por volta nessa altura.

Passando a primeira metade da hora, o Porsche 963 nº6 com André Lotterer ao volante voltou a parar na box. Também Michael Fassbender no Porsche 911 RSR – 19 nº911da Proton Competition bateu nas proteções do traçado francês, conseguindo regressar à box com muitos danos no carro alemão.

Os comissários de pista tiveram de recolocar a barreira de pneus na zona onde o piloto irlandês bateu, levando a uma ‘Slow Zone’ no último setor da pista.

Wouuuah Michael Fassbender in the wall 🧱🫣#LeMans24 pic.twitter.com/1gsrLe836m — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) June 11, 2023

Quase a terminar mais uma hora de corrida, Pier Guidi deu lugar a James Calado no Ferrari 499P nº 51, regressando à pista ainda na liderança da corrida. Ficaram separados por cerca de 4 segundos. E pouco depois Jack Aitken teve uma nova saída de pista aos comandos do Cadillac V-Series.R nº311, ficando preso na caixa de gravilha da chicane Daytona, resultando numa nova ‘Slow Zone’.

Fabio Scherer lidera nos LMP2 com o Oreca nº34 da Inter Europol Competition, enquanto as senhoras do Porsche da Iron Dames mantém-se na frente dos LMGTE-Am, depois do Chevrolet Corvette C8.R nº 33 da Corvette Racing ter passado pelo primeiro lugar da classe.

O Porsche 963 da Hertz Team JOTA de António Félix da Costa mantém-se dentro da box depois do acidente sofrido pelo piloto luso, enquanto nos LMP2 o Oreca nº22 da United Autosports de Filipe Albuquerque segue na 11ª posição da classe, com Phil Hanson atrás do volante.

Live Timing AQUI



Resultados AQUI

Foto: José Bispo/JBphotopress