24h Le Mans: Toyota vence na estreia dos Hypercar em La Sarthe | AutoSport

Não houve surpresas e a Toyota venceu a 89ª edição das 24h de Le Mans na estreia dos Hypercars em La Sarthe, com o carro # 7 de Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez a cruzar finalmente a linha de meta em primeiro, quebrando um enguiço que já durava há muito. Para os portugueses foi uma prova para esquecer.

A equipa nipónica foi claramente mais forte que a concorrência, especialmente o carro #7 que fez uma prova imaculada, liderando praticamente toda a corrida, sem grandes problemas técnicos, evidenciando uma fiabilidade notável para um carro novo. Também a Alpine e a Glickenhaus fizeram provas muito positivas, mas o andamento dos Toyota em pista foi superior e não deu hipótese. Em LMP2 a vitória caiu para a WRT, apesar do drama do #41 que parou em pista a dois minutos do fim. Vimos também os azares que prejudicaram os portugueses e que os tiraram da luta pela vitória. Em LMGTE a Ferrari foi o destaque quer nos Pro quer nos AM.

A chuva apimentou a prova no arranque e com a chegada da noite, com as condições de pista a provocarem muitos sustos, saídas de pista e surpresas. Mas apesar dos muitos incidentes nestes períodos de pista molhada, o resto da prova decorreu de forma relativamente tranquila, com 22 horas e vinte minutos de bandeira verde, quatro Full Course Yellow, quatro Safety Car que retiraram pouco mais de 1 hora e quarenta de competição.

LMP1 – Toyota com naturalidade

A história em LMP1 é relativamente simples de contar, como tem sido habitual nas últimas edições. A Toyota chegou a Le Mans como clara favorita mas havia a dúvida se os GR010 teria níveis de fiabilidade suficientes para materializar esse favoritismo. O Toyota #7 largou da pole e de lá nunca mais saiu até ao fim da prova. Com um stint de abertura muito forte, Mike Conway abriu uma boa vantagem para o resto da concorrência, beneficiando dos azares dos restantes. O Toyota #8 (Sébastien Buemi / Kazuki Nakajima / Brendon Hartley )levou um toque algo violento do Glickenhaus #708 (Luis Felipe Derani / Franck Mailleux / Olivier Pla) na curva 1, que atirou Sebastien Buemi para a cauda do pelotão. Mais uma série de percalços do suíço complicaram a recuperação nos primeiros minutos, mas aos pouco o #8 foi subindo na tabela, até se instalar no segundo lugar, já na segunda hora.

O Alpine #36 ( André Negrão / Nicolas Lapierre / Matthieu Vaxiviere ) começou nas primeiras voltas a pressionar o #7, mas a chuva que caiu antes da prova, pregou muitas partidas e Nicholas Lapierre não evitou um pião que o fez cair na classificação. Quem beneficiava era a Glickenhaus que se instalava no terceiro e quarto lugar. Mas o decorrer da prova mostrou que os novos Glickenhaus 007 Lmh não-híbridos não tinham andamento para os Toyota e até para o Alpine e foram caindo na classificação no primeiro terço da corrida.

Uma das grandes surpresas foi a capacidade da Alpine em fazer stints de 12 voltas, apenas menos uma volta que os Toyota, o que teoricamente colocava a equipa francesa em boa posição para desafiar os nipónicos, mas o desenrolar da prova mostrou uma superioridade inatingível dos Toyota, que estiveram sempre na frente.

Nas últimas horas os dois GR010 desenvolveram problemas na bomba de combustível que obrigou a stint mais curtos mas ainda assim a vitória nunca pareceu comprometida com duas voltas de avanço para o A480 da Alpine e cinco voltas para o Glickenhaus #708 que tentava pressionar o Alpine. A vantagem da Toyota era tal que nos últimos dez minutos os dois carros da marca pararam nas boxes para um reabastecimento curto e o carro #8 esperou pelo #7, saindo juntos para a pista, para a fotografia. Vitória para o Toyota #7, seguido do Toyota #8 e do Alpine #36.

Foi uma corrida relativamente tranquila para a Toyota, apesar de pequenos problemas que foram preocupando nos dois carros. A fiabilidade foi muito boa para a primeira vez destes carros em Le Mans e a forma tranquila como se afastaram da concorrência foi a prova de que a máquina nipónica é claramente superior. O Alpine parecia ter argumentos para desafiar os japoneses, e até os responsáveis pareciam confiantes, com o truque (não revelado) que permitiu mais voltas por stint, mas não teve ritmo em pista para igualar os líderes e teve de se contentar com a luta pelo terceiro lugar, que também não foi muito difícil de gerir. Os Glickenhaus fizeram uma boa estreia em Le Mans, não tiveram muitos problemas técnicos e até estiveram menos tempo parados nas boxes que os outros Hypercars, mas a falta de ritmo em pista foi gritante e Jim Glickenhaus queixou-se de um BoP algo injusto e que com estes valores aplicados dificilmente um Hypercar não-hibrido tem hipótese contra os híbridos. Mas a primeira amostra dos Hypercar foi servida sem grandes motivos de destaque, com uma vitória inteiramente justa e merecida da Toyota com o carro #7 que finalmente quebrou o enguiço e venceu em La Sarthe.

LMP2 – Dia não para os portugueses

Se há um ano Le Mans se pintou de verde e vermelho, este ano as cores portuguesas não tiveram a sorte do seu lado. António Félix da Costa e Filipe Albuquerque estavam nos carros favoritos à vitória, mas o seu esforço caiu por terra e as esperanças de um bom resultado esfumaram-se.

Félix da Costa fez um primeiro stint absolutamente soberbo, superando o ritmo de alguns Hypercarros com a pista ainda molhada, de tal forma que chegou a rodar em segundo lugar da geral na primeira hora. A sucessão de voltas rápidas deixou todos de queixou caído, no que terá sido um dos melhores momentos do português no endurance. Félix da Costa cumpriu a sua missão, entregou o carro em primeiro na classe, com mais de um minuto de vantagem para a concorrência, mas Anthony Davidson deitou tudo a perder com um erro que atirou o carro para a caixa de gravilha, o que significou um trambolhão na classificação. Apesar do 19º lugar, a equipa tentou recuperar mas à quinta hora de prova uma fuga de óleo obrigou a uma paragem de mais de meia hora, o que comprometeu definitivamente as hipóteses do #38 JOTA de lutar pela vitória.

Filipe Albuquerque começou a prova no #22 da United, mas não foi um arranque exuberante. O português demorou algum tempo a iniciar a recuperação, mas aos poucos o #22 foi se aproximando da frente e depois dos incidentes do inicio da noite, era terceiro na sua categoria. Tudo estava bem encaminhado para tentar um ataque final, mas a chegada da manhã trouxe más notícias e um problema no alternador do Oreca do português obrigou a uma paragem de mais de uma hora, o que acabou com as esperanças da equipa em revalidar a vitória.

As lutas em LMP2 foi duras, mas desde a saída de pista do #38 da JOTA se entendeu que os carros da WRT estavam com um bom andamento, apesar de pressionados pelo #23 da United (Paul Di Resta / Alex Lynn / Wayne Boyd), com o #26 da G-Drive (Roman Rusinov / Franco Colapinto / Nyck De Vries) também por perto. Mas quando a noite caiu trouxe também mais chuva, o que motivou muitos incidentes. Um deles envolveu o #23 e o #32 da United, num toque violento entre os dois carros a mesma equipa que tirou o #23 da luta pela frente. Também o G-Drive #26 (Colapinto) perdeu o controlo e embateu no #1 da Richard Mille (obrigado a desistir) tornando-se em mais um candidato a cair da luta. O #28 (Sean Gelael / Stoffel Vandoorne / Tom Blomqvist) da JOTA e o #65 da Panis Racing (Julien Canal / Will Stevens / James Allen) tentaram chegar aos lugares da frente mas os carros #31 (Robin Frijns / Ferdinand Habsburg / Charles Milesi) e #41 (Robert Kubica / Louis Delétraz / Yifei Ye) da WRT não deram hipótese e lideraram grande parte da corrida. Mas houve drama nos últimos minutos e o #41 que liderava e se preparava para vencer Le Mans ficou parado em pista o que entregou a vitória ao #31, seguido do #28 da JOTA e do #65 da Panis Racing. António Félix da Costa terminou a prova em oitavo na sua categoria e Filipe Albuquerque teve de se contentar com o 18º.

LMGTE Pro – Ninguém parou a Ferrari

Também em LMGTE Pro a sorte não sorriu às cores lusas. Álvaro Parente no Porsche #72, não chegou a ver a bandeira de xadrez, com a desistência do Porsche da HubAuto durante a manhã. A equipa sabia que ia ser uma corrida complicada, sem conseguir encontrar a afinação ideal, com um carro muito nervoso em curva e com pouca velocidade de ponta. Apesar da brilhante pole conquistada por Dries Vanthoor, seria difícil chegar a um bom resultado e o carro andou sempre nas últimas posições da sua categoria até desistir.

Nos primeiros lugares desta categoria, a Ferrari destacou-se e nas primeiras horas os Ferrari #51 (Alessandro Pier Guidi / James Calado / Côme Ledogar ) e #52 (Daniel Serra / Miguel Molina / Sam Bird ) mantiveram-se sempre na frente da corrida, apesar de pressionados pelo Corvette #63 (Antonio Garcia / Jordan Taylor / Nicky Catsburg). Os Porsche nunca pareceram ter andamento suficiente para se baterem com as máquinas italianas e teve de ver ao longe a luta entre os Ferrari e o Corvette. Na 15ª hora de prova o Ferrari #52 sofreu uma falha na suspensão traseira esquerda, que obrigou uma paragem de meia hora que os tirou da luta. O Ferrari #52 manteve a toada e apesar da pressão do #63 com os Porsche #92 (Kevin Estre / Neel Jani / Michael Christensen) e #91 (Gianmaria Bruni / Richard Lietz / Frederic Makowiecki)a lutar pelo último lugar do pódio, com vantagem para o #92. Com uma prova praticamente perfeita, o Ferrari #51 venceu a prova na sua categoria, com a companhia do Corvette #63, primeiro pódio do C8.R na sua estreia em Le Mans e o Porsche #92 ficou com ó último lugar do pódio.

LMGTE AM – Língua portuguesa no pódio

A força dos Ferrari ficou clara logo nas primeiras horas também nos AM. Apesar da pole feita pelo Porsche da Dempsey Proton #88 (Julien Andlauer / Dominique Bastien / Lance Arnold), o Ferrari #83 da AF Corse (François Perrodo / Nicklas Nielsen / Alessio Rovera) cedo passou para frente, dividindo as despesas da liderança com o Aston Martin #33 da TF Sport (Ben Keating / Dylan Pereira / Felipe Fraga), com a companhia do Aston Martin #98 (Paul Dalla Lana / Nicki Thiim / Marcos Gomes) da Aston Martin Racing, o #47 da Cetilar (Roberto Lacorte / Giorgio Sernagiotto / Antonio Fuoco )e o #80 da Iron Lynx (Matteo Cressoni / Rino Mastronardi / B Callum Ilott).

O #98 terminou a prova mais cedo com uma saída de pista violenta que motivou um dos quatro períodos de Safety Car ficando fora de prova, mas desta luta saiam o #83 e o #33 para a luta final, com vantagem para o Ferrari #83. A luta prolongou-se até ao fim da prova mas foi mesmo o Ferrari da AF Corse a vencer, seguido do Aston Martin #33 com Dylan Pereira, um luso-luxemburguês que fez uma grande prova, no pódio e em terceiro lugar ficou o Ferrari #80 da Iron Lynx.

Destaque também para o Oreca #84 (Takuma Aoki / Nigel Bailly / Matthieu Lahaye), carro que correu a convite, com um carro adaptado a dois pilotos com mobilidade reduzida que terminou a prova num honroso 32º lugar.

Resultados AQUI