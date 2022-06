24h Le Mans: Toyota termina Test Day no topo, portugueses lideram em LMP2 | AutoSport

A Toyota manteve o ritmo e fechou o Test Day no topo da tabela de tempos. A tripulação do #7 (M. Conway / K. Kobayashi / J. Lopez / R. Hirakawa / B. Hartley) fez o melhor tempo do dia, 3:29.896, e ficou à frente 708 (O. Pla / R. Dumas / L. Derani) com o Toyota #8 (S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa / M. Conway / K. Kobayashi) a completar o top 3.

Em LMP2, foi o #22 da United Autosports (P. Hanson / F. Albuquerque / W. Owen) a fazer o melhor registo do dia, assinado por Albuquerque (3:32.099), à frente do 38 (R. Gonzalez / A. Félix Da Costa / W. Stevens) da JOTA, com Félix da Costa também entre os mais rápidos. Não muito longe dos melhores tempos em LMP2 ficou o #41 Realteam by WRT ( R. Andrade / F. Habsburg / N. Nato / R. Rast / M. Bortolotti). O #45 da Algarve Pro Racing (S. Thomas / J. Allen / R. Binder), e o #47 (S. Floersch / J. Falb / J. Aitken / A. Peroni), também da equipa portuguesa, ficou no meio da tabela.

Em LMGTE Pro foi o Corvette #64 (T. Milner / N. Tandy / A. Sims) a ficar com o melhor tempo (3:54.001) e em LMGTE AM foi o Ferrari #57 (T. Kimura / F. Schandorff / M. Jensen) a terminar no topo (3:54.827). O #33 da TF Sports (B. Keating / H. Chaves / M. Sørensen) ficou a meio do pelotão dos GTE AM.

