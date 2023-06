24H Le Mans: Toyota temeu perder os dois carros | AutoSport

A Toyota perdeu o GR010 Hybrid nº7 ainda antes da nona hora de corrida das 24 Horas de Le Mans, mas Pascal Vasselon, diretor técnico da Toyota Gazoo Racing admitiu após a prova francesa, que a equipa temeu perder também o carro nº8 durante o período noturno.

Kamui Kobayashi foi apanhado num acidente causado pelo Oreca nº 35 da Alpine Elf Team e pelo Ferrari 488 GTE Evo nº 66 da JMW Motorsport, que chegaram com demasiada velocidade a uma zona da pista onde começava uma ‘Slow Zone’, colidindo com o Hypercar japonês. Sem energia elétrica para levar nº7 até à box para reparação, Kobayashi não conseguiu fazer mais nada a não ser ter de abandonar a corrida. Assim, restava apenas o Toyota GR010 Hybrid nº8 de Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryo Hirakawa, que acabariam por terminar no segundo posto, não sem antes apanharem um susto.

Quando se deu o abandono do nº7, a temperatura do segundo carro começou a aumentar sem qualquer motivo aparente.

“Naquele momento [do incidente com Kobayashi], pensamos mesmo que íamos perder os dois carros, porque, ao mesmo tempo, a temperatura do motor do nº8 estava a subir em flecha”, explicou Vasselon, citado pelo Motorsport.com. “Não tínhamos nenhuma indicação do que estava a acontecer. Não havia nada visível do lado de fora. Os valores da aerodinâmica eram bons. Decidimos remover a frente, mudá-la e dar uma olhadela. Havia um grande pedaço de Kevlar que estava preso no interior da suspensão, mas a bloquear o fluxo do radiador. Conseguimos retirá-lo e continuar”.

Ainda no mesmo carro, já durante a manhã de domingo, quando era Hirakawa que estava aos comandos, o seu turno foi condicionado por ter batido num esquilo que causou danos na frente do protótipo e que provocou uma paragem para mudança de componentes.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA