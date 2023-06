24H Le Mans: Toyota perde um dos GR010 Hybrid | AutoSport

A Toyota perdeu um dos seus dois carros, neste caso o GR010 Hybrid nº7, depois de Kamui Kobayashi ter sido apanhado num acidente causado pelo Ferrari 488 GTE Evo nº 66 da JMW Motorsport, que chegou com demasiada velocidade a uma zona da pista onde começava uma ‘Slow Zone’, colidindo com o Oreca nº 35 da Alpine Elf Team e com o Toyota nº 7.

Sem energia elétrica para levar o protótipo japonês até à box para reparação, Kobayashi não conseguiu fazer mais nada a não ser ter de abandonar a corrida. Assim, resta apenas o Toyota GR010 Hybrid nº8 de S. Buemi / B. Hartley / R. Hirakawa.

What an incredible start to the night!

The #7 Toyota stopped on the edge of the track at the top of the Mulsanne Straight and got hit by the JMW Ferrari ! #LeMansCentenary | @TGR_WEC | @FerrariHypercar pic.twitter.com/s0Mp7O6tLs