24h Le Mans: Toyota na frente no TL2 | AutoSport

A tendência do dia manteve-se no Treino Livre 2, sessão noturna que serviu para os pilotos e equipas se ambientarem à exigência da noite em La Sarte.

Sebastien Buemi foi o mais rápido no Toyota Gazoo Racing GR010 Hybrid #8 (S. BUEMI / K. NAKAJIMA / B. HARTLEY) com um tempo de volta de 3:29.351. O #7 Toyota de Mike Conway, Kamui Kobayashi e José Maria Lopez terminou na segunda posição, pouco menos de quatro décimos de segundo atrás do carro irmão (3.29.738). O #708 Glickenhaus Racing 007 LMH conduzido por Pipo Derani, Franck Mailleux e Oliver Pla terminou na terceira posição (3.30.112), cerca de sete décimos atrás do líder Toyota, enquanto o #36 Alpine Elf Matmut A480 terminou em quarto.

No lado dos LMP2 o #38 da JOTA de António Félix da Costa mantém as boas indicações e foi o mais rápido desta sessão. Anthony Davidson fez o tempo de 3.32.390 e ficou à frente de #70 da Realteam Racing Oreca partilhado por Loic Duval, Esteban Garcia e Norman Nato terminou 2 décimos atrás (3.32.608) o #22 da United Autosport, conduzido por Phil Hanson, Fabio Scherer e Filipe Albuquerque (3.33.076) ficou a pouco mais de de quatro décimos da referência.

Em LMGTE Pro foi o #79 da WeatherTech Racing (C. MACNEIL / E. BAMBER / L. VANTHOOR) a fazer o melhor tempo (3:49.018) à frente do Porsche #91 (G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI) e do Ferrari #52 (D. SERRA / M. MOLINA / S. BIRD). O #72 de Álvaro Parente ficou em quinto.

Em LMGTE AM foi o Porsche #88 da Dempsey Proton (J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD) a fazer o melhor tempo (3:51.452).

A sessão terminou mais cedo pois a três minutos do fim foi mostrada a bandeira vermelha a três minutos do final da sessão, após o acidente do Porsche n#46 da Team Project 1 de Robby Foley em Tertre Rouge, o piloto aparentemente sem consequências.

