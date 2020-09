24h Le Mans: Toyota faz dobradinha no 1º treino livre

António Félix da Costa e os seus colegas na Jota foram terceiros classificados no primeiro treino livre das 24 Horas de Le Mans deste ano, na categoria LMP2, numa sessão liderada pelo #33 da High class Racing, e com o #22 da United AutoSports de Filipe Albuquerque em oitavo.

Na LMP1, e naturalmente, à geral, Kazuki Nakajima marcou o ritmo para a Toyota Gazoo Racing quando o fabricante japonês lançou a sua defesa das 24 Horas de Le Mans com um duplo resultado no Treino Livre 1.

Na categoria LMP1, a Toyota colocou dois carros na frente, o melhor foi o #8 de Kazuki Nakajima que fez melhor três décimos de segundo que os seus colegas de equipa do TS050 Hybrid num registo feito por

Kamui Kobayashi. Os terceiros mais rápidos foram o Rebellion Racing R13 Gibson #1 com Gustavo Menezes a registar 3:23.155, a 1.8s da frente. O carro #3 da Rebellion, que corre pela primeira vez desde as 4 Horas de Silverstone, realizadas há um ano, foi quarto com Louis Deletraz a conseguir 3:25.216.

A ByKolles Racing completou o Top 5 com Oliver Webb a registar 3:26.442 aos comandos do ENSO CLM P1/01 Gibson LMP1.

A sessão teve uma bandeira vermelha, quando faltam 70 minutos para o fim da sessão, depois duma saída de um Porsche 911 RSR em Indianápolis. Aston Martin Racing fez uma dobradinha na GTE-Pro, e também liderou a tabela na GTE-Am.