24h Le Mans: Toyota e Ferrari um furo acima, segundo a Porsche | AutoSport

A tendência que se tem verificado nas primeiras provas do ano no WEC mantém-se em Le Mans, apesar dos ajustes que foram feitos no BoP, e o duo Toyota / Ferrari continua na frente no que diz respeito ao ritmo puro em pista, segundo Urs Kuratle, Diretor do programa de competição de fábrica LMDh.

No dia em que se decide a pole para a corrida de sábado, Kuratle não teve problema em admitir a superioridade das marcas que apostaram em Hypercars híbridos para enfrentar o desafio de Le Mans:

“Penso que ainda estão um passo à frente”, disse Kuratle, citado pelo Sportscar365. “Também os tempos estão à vista. Estão à frente da Porsche, pelo menos. Veremos um pouco mais hoje e, esperamos, o resto da verdade no domingo, durante a corrida.”

Kuratle disse que não espera que os tempos sofram uma queda significativa na Hyperpole, pelo menos por parte da Porsche.

“Para nós, não será um ou dois segundos”, disse ele. “Isso é certo. Para os outros, não sei, é difícil dizer de facto. Tudo o que posso ver é que, com base no que sabemos, não esperamos um grande salto. Haverá uma evolução da pista, todos sabemos, é uma coisa normal. Mas, para além disso, não haverá grandes saltos”.

Foto: José Bispo