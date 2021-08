24h Le Mans: Toyota começa na frente | AutoSport

O Toyota #8 (K. NAKAJIMA / B. HARTLEY / M. CONWAY) foi o carro mais rápido na sessão da manhã do Pré-Teste de Le Mans. Com o tempo de 3:31.263, foi Brendon Hartley a assinar o melhor tempo da primeira sessão.

Quatro dos cinco Hypercars ficaram no topo da tabela de tempos o que mostra para já que as diferenças de andamento permitem a desejada estratificação das classes. O Alpine #36 (A. NEGRÃO / N. LAPIERRE / M. VAXIVIERE)ficou com o segundo tempo a pouco mais de duas décimas da referência, ficando à frente do Toyota #7 (M. CONWAY / K. KOBAYASHI / J. LOPEZ) e do Glickenhaus #708 (L. DERANI / F. MAILLEUX / O. PLA / G. MENEZES).

Em LMP2 a United Autosports começou bem os trabalhos, com dois carros na frente. O #23 (P. DI RESTA / W. BOYD) fez o melhor tempo (3:33.038) enquanto o #22 de Filipe Albuquerque fez a segunda marca a 0.390 seg. dos companheiros de equipa. O #41 da WRT (R. KUBICA / L. DELETRAZ / Y. YE) completaram o top 3.

Em LMGTE Pro os Porsche #91 e #92 começaram bem para a marca alemão, como o #92 (K. ESTRE / N. JANI / M. CHRISTENSEN) a ficar à frente do #91 (G. BRUNI / R. LIETZ / F. MAKOWIECKI) com o tempo de 3:52.901. A fechar o top 3 ficou o Ferrari #51 (A. PIER GUIDI / J. CALADO / C. LEDOGAR). O Porsche #72 de Álvaro Parente (D. VANTHOOR / A. PARENTE / M. MARTIN) foi o último dos Pro.

Em LMGTE AM tivemos o Aston Martin #98 (P. DALLA LANA / N. THIIM / M. GOMES) na frente das operações com 3:55.710 no cronómetro, melhor que os Porsche #18 da Absolut Racing ( A. HARYANTO / A. PICARIELLO / M. SEEFRIED) e #88 da Dempsey – Proton (J. ANDLAUER / D. BASTIEN / L. ARNOLD).

