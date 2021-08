24h Le Mans: Toyota aconselha pilotos a arriscar um pouco menos | AutoSport

O diretor técnico da Toyota, Pascal Vasselon, afirmou que os seus pilotos foram aconselhados a arriscar um pouco menos, depois de algumas saídas de pista na quinta-feira. “Ontem [quinta-feira], os pilotos estavam a puxar bastante e tivemos muitos a saírem de pista, devido aos bloqueios de rodas. Portanto, isto temos de reiniciar… Eles terão de correr, mas nós queremos que corram com níveis de risco mais baixos do que ontem”.

Vasselon explicou ainda que a falha elétrica do Toyota GR010 Hybrid #7 no terceiro treino livre, esteve relacionada com uma saída de pista e não tem relação com o que se passou nas 6 Horas de Monza.

Para a corrida, que começa hoje às 15h, a Toyota preparou-se para qualquer eventualidade numa corrida tão longa, ainda assim, e de acordo com Vasselon, não esperam trocar de travões em qualquer dos seus carros durante as 24h de corrida. A equipa espera ter uma vantagem de cerca de 20 minutos para os LMP2 líderes da classe, caso ocorra algum contratempo.

Foto: JB Photo/José Bispo