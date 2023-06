24h Le Mans: Toyota #8 bate e Ferrari fica mais perto do triunfo | AutoSport

A Ferrari tem uma mão no troféu do centenário de Le Mans. Ryo Hirakawa não evitou uma saída de pista, batendo nas proteções da curva Arnage. O eixo traseiro do Toyota GR010 bloqueou na travagem e o carro saiu em pião. Hirakawa conseguiu regressar às boxes e o carro foi reparado de forma rápida, mas com isto, a Ferrari perdeu muito tempo. O Toyota #8 está agora a uma volta do Ferrari #51, com a Scuderia a ser agora a grande favorita para vencer a corrida. O Cadillac #2 começa agora a pressionar o Toyota.

