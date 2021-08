24h Le Mans: Toyota #7 mais rápido da qualificação | AutoSport

O Toyota #7 foi o mais rápido da sessão de qualificação de hoje, com o melhor tempo da volta em 3:26.279s, com Kamui Kobayashi ao volante do Toyota GR010 – Hybrid. Apenas 0.816s de diferença entre o tempo do japonês da Toyota e Matthieu Vaxiviere no Alpine A480 – Gibson #36. O segundo hipercarro da Toyota garantiu o terceiro melhor tempo da sessão, com Brendon Hartley ao volante do #8.

Amanhã os seis primeiros de hoje das 3 classes, lutam entre si na Hyperpole. O Oreca #22 da United, o carro de Filipe Albuquerque foi apenas o 12º na sessão não conseguindo assim, passar para a batalha de amanhã pela hyperpole. O carro mais rápido da classe LMP2 teve um português ao volante na mesma, desta feita António Félix da Costa “vingou-se” do acidente no treino livre 1, conseguindo a volta mais rápida da qualificação (3:28.807s). O segundo carro da JOTA, o #38, não conseguiu passar à disputa da hyperpole.

Álvaro Parente, no Porsche #72 da Hub Auto Racing também conseguiu o apuramento para a hyperpole de amanhã, com o 5º melhor tempo nos LMGTE-Pro (3:47.599s) às mãos de Dries Vanthoor.

Julien Andlauer foi o mais rápido nos LMGTE-Am, com o Porsche #88 da Dempsey-Proton Racing.

Foto: JB Photopress/José Bispo