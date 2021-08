24h Le Mans, Hora 3: Toyota #7 lidera; perda de liderança para o #38 da Félix da Costa | AutoSport

De acordo com a direção da corrida, que recebe a sua informação do Météo France Sport, a chuva deveria cair às 18:38h, mas a chegou um pouco mais cedo, complicando a vida aos pilotos.

O Oreca 07 – Gibson #84 da Association SRT41, na altura conduzido pelo japonês Takuma Aoki saiu de pista na curva 2 e obrigou a um período de Slow Zone. Outros pilotos tiveram pequenas saídas de pista. Foram muitos os carros que pararam, aproveitando o período de Slow Zone, incluindo o Oreca #38 da JOTA. António Félix da Costa deu lugar a Anthony Davidson, que pouco tempo depois saiu de pista e ficou preso na gravilha. A liderança, que estava na posse da tripulação desde a partida, ficou para Robert Kubica no Oreca #41. O polaco também parou pouco depois, e neste momento, a liderança nos LMP2 está entregue ao Aurus 01 – Gibson #26 da G-Drive com Franco Colapinto ao volante.

Nos Hypercar, a liderança passou para o Toyota #7, depois do carro #8 ter parado. O Alpine A480 – Gibson #36 continua no 3º posto. O Toyota GR010 – Hybrid #8, com Sébastien Buemi ao volante, envolveu-se num toque com o Oreca #39 da SO24-Dirob By Graff na curva 1, com alguma violência nos primeiros instantes da última hora. O carro #39 recebeu uma repreensão por causa do incidente.

O Ferrari 488 GTE Evo #52 lidera nos LMGTE-Pro e o Aston Martin Vantage AMR #33 da TF Sport é líder dos LMGTE-Am.

Neste momento, não há nenhum piloto português em corrida, com Filipe Albuquerque a dar lugar a Phil Hanson e Félix da Costa, como referimos antes, foi substituído por Anthony Davidson. Álvaro Parente ainda não entrou no Porsche 911 RSR-19 da Hub Auto Racing.

Foto: JB Photo/José Bispo