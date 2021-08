24h Le Mans: Sorte diferente para os portugueses no primeiro treino | AutoSport

O Oreca #22 da United Autosports, o carro de Filipe Albuquerque, teve um bom início da 89ª edição das 24h de Le Mans. Com cerca de metade da primeira sessão de treinos livres realizada, o LMP2 da United estava entre os 3 mais rápidos da sessão, com os dois carros da Glickenhaus atrás na tabela de tempos. No final, foram os 4º mais rápidos da sessão, obviamente os mais rápidos da sua classe.

António Félix da Costa, no #38 da JOTA, viu-se envolvido num acidente com Antonio Fuoco da Cetilar Racing, no Ferrari 488 GTE Evo #47 (LMGTE- Am), que levou a um período de bandeiras vermelhas durante 20 minutos.

O Porsche 911 RSR – 19 #72 da Hub Auto Racing, pilotado por Álvaro Parente, Dries Vanthoor e Maxime Martin conseguiu o 6º posto entre os LMGTE-Pro, 38º da geral.

Jose-Maria Lopez, Toyota GR010-Hybrid #7, foi o piloto que conseguiu a volta mais rápida da sessão (3:29.309s). Nos LMGTE-Pro foi o Ferrari 488 GTE Evo #52 o mais rápido e em LMGTE-Am foi o Porsche 911 RSR – 19 #56 da Team Project 1, o mais rápido da sessão. Nos LMP2, como referido, foi o #22 da United Autosports.

Resultados completos, aqui.

Foto: JB Photopress/José Bispo