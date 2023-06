24H Le Mans: Sensor para recolha em tempo real instalado nos pneus do Garage 56 da NASCAR | AutoSport

A Goodyear apresentou pneus de competição com a primeira capacidade de inteligência em tempo real, para registar a pressão e a temperatura dos pneus que serão utilizados no Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 da NASCAR, que correrá na edição centenário das 24 Horas de Le Mans.

Os pneus estão equipados com um inovador sensor passivo, sem bateria, curado com o pneu durante a produção e proporcionará dados em tempo real à Hendrick Motorsports à medida que a corrida se desenrola. A ideia é que a equipa otimize a performance do veículo através do ajuste, em tempo real, das configurações do carro e da condução do piloto.

“Dado que os pneus são a única ligação do veículo com o asfalto, têm o potencial de proporcionar uma tremenda informação, em tempo real, que melhore a performance dos pilotos nas mais duras condições. A Goodyear orgulha-se, enormemente, de contar com a inteligência de pneus para libertar este potencial nos desportos motorizados, e foi um privilégio colaborar com a NASCAR, com a Hendrick Motorsports e com a Chevrolet nesta participação do Garage 56”, referiu Rich Kramer, Chairman, CEO e Presidente da Goodyear.

Para além da aplicação de inteligência nos pneus, a Goodyear também concebeu três tipos de pneus para o Chevrolet Camaro ZL1 Garage 56 da NASCAR Next Gen, com o intuito de resistir a potenciais condições meteorológicas das 24 Horas de Le Mans.

Jimmie Johnson, sete vezes campeão da NASCAR Cup Series, Mike Rockenfeller, antigo vencedor das 24 Horas de Le Mans, e Jenson Button, Campeão do Mundo de Fórmula 1 em 2009, partilham os comandos do Chevrolet Camaro ZL1 da NASCAR. Os pilotos e vários engenheiros avaliaram os pneus Goodyear em dez testes, realizados em oito circuitos ao longo dos últimos 12 meses, o que resultou em mais de 12 mil de quilómetros de testes, em preparação para a derradeira corrida de resistência.

O Garage 56 é uma parceria entre a NASCAR, a Hendrick Motorsports, a Chevrolet e a Goodyear, a equipa, o fabricante e a marca de pneus. A Garage 56 é uma categoria especial única, reservada pelos organizadores da corrida para automóveis que demonstrem possuir tecnologia inovadora.

A Goodyear também é fornecedor exclusivo de pneus da classe LMP2.

Foto: José Bispo/JBphotopress