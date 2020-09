24h Le Mans, Sébastien Buemi : “Senti que estava tudo perdido…”

O piloto do #8 Toyota TS050-Hybrid, Sébastien Buemi, admitiu no final das 24h de Le Mans que pensou estar “tudo perdido” após problemas no início da mais importante prova de resistência mundial. Problemas esses que colocaram o #8 nas boxes durante alguns minutos, para uma troca de travões.

Ao Eurosport Buemi afirmou: “Quando se olha para a corrida, logo após o início tivemos um furo, tivemos uma zona lenta e depois a questão dos travões. De repente senti que estava perdido, mas em Le Mans esse não é o caso. Como aconteceu com os Rebellion, no final, estamos cá. Estou muito feliz pela vitória”.

“Agora, ficamos com o troféu porque vencemos três vezes. Esse era o objetivo principal”, finalizou o piloto suíço.