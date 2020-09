24h Le Mans: Recorde de volta fica para a próxima

O registo de 3:15:267 realizado por Kamui Kobayashi que deu a pole-position para estas 24 Horas de Le Mans não ficou muito perto do recorde de volta de Le Mans que é 3:14.791, estabelecido em 2017, também pelo piloto japonês. Mas o tempo da segunda volta de Kobayashi na hiperpole de sexta-feira foi-lhe retirado depois do japonês ter ultrapassado os limites da pista, e Kobayashi disse que isso o deixou desapontado: “Para ser honesto, sinto-me desapontado porque na minha segunda tentativa parecia que podia bater o meu recorde. As condições da pista eram boas na hiperpole, estávamos mais confiantes com a situação do tráfego, desta vez concentrámos-nos mais no desempenho do carro, fizemos a jogada certa, mas infelizmente, ‘apagaram-me’ a volta e já estava a ganhar sete décimos, o que me permitiria bater o recorde, por isso foi uma grande pena”.