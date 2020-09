24h Le Mans: Rebellion Racing na frente para lá do Sol posto…

Na terceira sessão de treinos livre do dia, os 59 carros participantes nesta 24 Horas de Le Mans foram levados para a pista durante quatro horas de já depois do pôr-do-sol e o mais rápido foi o Rebellion Racing R13 #3, numa sessão ‘cortada’ em 15 minutos devido a uma bandeira vermelha provocada pelo Red River Sport Ferrari #62 que saiu de pista em Indianápolis.

O melhor tempo do R13 #3 foi de 3m19,158, 0,480s na frente do Toyota #7 e seis décimos à frente do Rebellion R13 #1. Já o Toyota #8 foi quarto, 1,5 segundos atrás do carro líder. A Bykolles Racing Team terminou a sessão no 18º lugar na geral, após uma saída que danificou a parte da frente do carro.

A classe LMP2 foi liderada pelo Oreca 07-Gibson #30 da Duqueine Team com um registo de 3m28,013, 0,9 segundos à frente do Oreca 07 Gibson #32 da United Autosports e do Aurus #26 da G-Drive. Quarto lugar para o Oreca-Gibson #22 da United Autosport, de Filipe Albuquerque e 11º lugar para o Oreca 07 gibson #38 da JOTA de António Félix da Costa.

O Porsche 911 RSR-19 #92 foi o mais rápido dos oito concorrentes da LMGTE Pro, com uma volta de 3m52,177, pouco menos de três décimos mais rápida que os dois Aston Martin, com o Vantage #97 dois décimos mais rápido que o carro #95.

O MR Racing Ferrari #70 liderou a classe LMGTE Am no final da sessão de quatro horas com um tempo de 3m54,490, 0,1 segundos à frente do Aston Martin Racing Vantage #98 e do Iron Lynx Ferrari #60. Haverá mais uma sessão de treinos livres de 60 minutos às 09h00 de hoje, sexta-feira, que será seguida pela sessão de ‘Hiperpole’ para determinar a ordem dos seis primeiros lugares na grelha de cada classe, que terá início às 10h30 e terminará às 11h00.