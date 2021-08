24h Le Mans, Qualificação: Toyota e António Félix da Costa dizimaram a concorrência, Parente também na pole | AutoSport

Kamui Kobayashi fez a pole para a 89ª edição das 24h de Le Mans. O piloto japonês destruiu todas as previsões de tempos por volta em La Sarthe e deixou a concorrência longe… muito longe. António Félix da Costa foi a estrela em LMP2, conquistando a pole e Álvaro Parente viu o seu colega de equipa Dries Vanthoor deixar para trás as equipas de fábrica.

A sessão de trinta minutos que decidiu aos primeiros lugares das quatro classes em competição foi animada por Kobayashi. Os Hypercars foram pensados para rodar em Le Mans em 3:30 mas o japonês rasgou por completo essas previsões, fazendo o tempo de 3:23.900 na sua primeira tentativa, um registo absolutamente notável, contra 3:25.133 de Brendon Hartley no Toyota #8. Olivier Pla estava a mais de dois segundos no Glickenhaus #708 e Nicolas Lapierre a mais de quatro segundos no Alpine #36, isto antes da saída de pista de Kevin Estre no Porsche #92 que levou à interrupção da sessão. Nesta fase, em LMP2 era o Oreca da WRT na frente com o tempo 3:28.905 assinado por Louis Delatraz, seguido do #23 da United. Em LMGTE Pro era o Ferrari #51 a liderar e em LMGTE Am era o Porsche #88 na frente.

Depois da interrupção os carros voltaram para a pista e Kobayashi queria baixar ainda mais o seu registo, sem sucesso, ficando a poucas centésimas do seu tempo. Hartley tentou igualar o registo do do seu colega de equipa mas não conseguiu pelo que a pole estava entregue com a Alpine e os Glickenhaus sem argumentos.

Em LMP2 Félix da Costa, na sua primeira volta rápida (a primeira tentativa foi interrompida pelas bandeiras vermelhas) fez melhor que Delatraz, mas o melhor estava reservado para a segunda volta lançada, com um tempo canhão que deixou a concorrência a milhas, ficando a pole entregue ao português.

Em LMGTE Pro a grande surpresa veio da Hub Auto, no Porsche #72 de Dries Vanthoor, colega de Álvaro Parente que ficou à frente dos carros de fábrica num excelente tempo que deu a pole ao carro privado. Em LMGTE AM Julien Andlauer manteve-se na frente no Porsche #88 da Dempsey- Proton e ficou com a pole para a grande prova que arranca no sábado.

É assim uma excelente sessão para as cores portuguesas com duas poles lusas, uma com participação direta de Félix da Costa e a outra do carro de Parente.

Resultados completos AQUI

Hypercar

Toyota GR010 – Hybrid # 7 Toyota Gazoo Racing / Mike Conway – Kamui Kobayashi – Jose Maria Lopez – 3’23”900 Toyota GR010 – Hybrid # 8 Toyota Gazoo Racing / Sébastien Buemi – Kazuki Nakajima – Brendon Hartley – 3’24”195 Alpine A480 – Gibson # 36 Alpine Elf Matmut / André Negrão – Nicolas Lapierre – Matthieu Vaxiviere – 3’25”574 Glickenhaus 007 LMH # 708 Glickenhaus Racing Usa / Luis Felipe Derani – Franck Mailleux – Olivier Pla – 3’25”639 Glickenhaus 007 LMH # 709 Glickenhaus Racing / Ryan Briscoe – Richard Westbrook – Romain Dumas – 3’26’931

LMP2

Oreca 07 – Gibson # 38 Jota / Roberto Gonzalez – Antonio Felix Da Costa – Anthony Davidson – 3’27’950 Oreca 07 – Gibson # 41 Team WRT / Robert Kubica – Louis Delétraz – Yifei Ye – 3’28”470 Oreca 07 – Gibson # 65 Panis Racing / Julien Canal – Will Stevens – James Allen – 3’28”586

LMGTE PRO

Porsche 911 RSR – 19 # 72 Hub Auto Racing / Dries Vanthoor – Alvaro Parente – Maxime Martin – 3’46”882 Ferrari 488 GTE EVO # 52 AF Corse / Daniel Serra – Miguel Molina – Sam Bird – 3’47”063 Chevrolet Corvette C8.R # 64 Corvette Racing / Tommy Milner – Nicholas Tandy – Alexander Sims – 3’47”093

LMGTE AM