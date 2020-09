24h Le Mans/Qualificação: Albuquerque 3º, Félix da Costa, 7º

O Oreca 07-Gibson #29 da Racing Team Nederland de Frits VAN EERD, Giedo VAN DER GARDE e Nyck DE VRIES foi o mais rápido na qualificação desta tarde das 24 Horas de Le Mans na categoria LMP2, batendo o Oreca 07 – Gibson #37 da Jackie Chan DC Racing de Ho-Pin TUNG, Gabriel AUBRY e Will STEVENS por 0.449s O Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports de Philip HANSON, Filipe ALBUQUERQUE e Paul DI RESTA foi terceiro a mais 0.051s com o Oreca 07 – Gibson #38 da JOTA Sport de Anthony DAVIDSON, António Félix DA COSTA, Roberto GONZALEZ foram sétimos classificados. Os seis primeiros classificados seguem para a Hyperpole.

Na classe principal, a LMP1, a Toyota fez nova dobradinha com Kamui Kobayashi a ser o mais rápido no Toyota TS050 Hybrid #7 com um tempo de 3:17.089 voltas batendo os colegas de equipa do carros #8 por 0.247s. Seguiram-se o Rebellion R13 Gibson #1, o Bykolles ENSO CLM P1/01 Gibson e o Rebellion #3, que logicamente, todos passam à hiperpole de amanhã.

A Aston Martin colocou dois dos seus carros na frente dos GTE-Pro, e fez a pole provisória nos GTE-Am.