24h Le Mans: Portugueses na luta pela vitória a 4 horas do fim

Que melhor argumento se poderia ‘escrever’ para estas 24 Horas de Le Mans do que ter dois pilotos portugueses em luta pela vitória da classe LMP2. É o que sucede, com o Oreca 07 #22 da United Autosports, de Filipe Albuquerque na liderança da corrida com cerca de dois minutos de avanço para o Oreca 07#38 da JOTA onde está António Félix da Costa.

Há várias horas que se desenha o desfecho perfeito para os adeptos portugueses e agora resta esperar que a luta se desenrole e que nenhum percalço afete qualquer um dos dois, de modo a que possamos tê-lo a ambos no pódio. De preferência em primeiro e segundo. Em que ordem, ‘eles’ que decidam…



O terceiro classificado na classe LMP2, é o Aurus 01 – Gibson #26 de Jean Eric Vergne , a uma volta, que precisa de arriscar muito mais se quiser chegar à frente, o mesmo sucedendo com o Oreca 07 #31da Panis Racing, que roda duas voltas mais atrás, ou o Alpine A470 #36 da Signatech, que está a três voltas.

Na LMP1, tudo na mesma, com o Toyota #8 com cinco voltas de avanço para o Rebellion #1. Terceiro lugar para o segundo Rebellion, que não está longe dos colegas de equipa, com o segundo Toyota, que teve problemas com o turbo, duas voltas mais atrás do segundo Rebellion e a sete da dianteira. O ENSO CLM P1/01 – Gibson da By Kolles já desistiu há muito, só fez 97 voltas.

A LM GTE Pro está totalmente em aberto, já que o Aston Martin Vantage #97 lidera com 39.930 s de avanço para o Ferrari 488 GTE Evo #51 da AF Corse. Terceiro lugar para o Aston Martin #95 que roda duas voltas mais trás.

As coisas na LM GTE Am estão um pouco mais definidas, com o Aston Martin Vantage AMR #90 da TF Sport a liderar um volta na frente do Ferrari 488 GTE Evo da AF Corse, com o Porsche 911 RSR #77 da Dempsey Proton Racing 11.427s mais atrás.