24h Le Mans: Porsche mais perto de regressar

A Porsche ficou um pouco mais perto de dar o próximo passo rumo ao regresso à categoria principal do Mundial de Endurance e às 24 Horas de Le Mans depois da ACO e da IMSA terem divulgado os regulamentos finais para a LMDh. O construtor alemão anunciou há muito que estava a analisar uma possível entrada nos LMDh, após o projeto de regulamentação técnica ter sido revelado em maio, mas agora o vice-presidente da Porsche para o MotorSport, Fritz Enzinger, disse que os regulamentos finalizados permitem à Porsche continuar a trabalhar num possível regresso: “Estamos muito satisfeitos pelo facto da FIA, ACO e IMSA terem fornecido os detalhes finais dos futuros regulamentos LMDh e em condições de dar o passo final no estudo conceptual encomendado pelo nosso conselho de administração”.

Caso a Porsche regresse com os LMDh, quando estrearem, em 2022, colocará fim a uma ausência de cinco anos. Recorde-se que a Porsche correu nos LMP1 entre 2014 e 2017, com o seu Porsche 919 Hybrid. Nesses quatro anos, venceu o Mundial de Endurance em 2015, 2016 e 2017, obtendo pelo meio três vitórias consecutivas nas 24 Horas de Le Mans.