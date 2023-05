24h Le Mans: Porsche contra ordens de equipa se a JOTA estiver na frente | AutoSport

Não é um cenário que se vá concretizar com facilidade. Mas há uma hipótese remota de que possa acontecer. Imaginemos que o centenário das 24h de Le Mans se torna numa corrida louca e imprevisível e que na última hora o carro #38 da JOTA de António Félix da Costa lidera a corrida, com dois carros da Porsche Penske atrás, por perto. Nesse caso o que pode acontecer? Estará a Porsche tentada em mudar a ordem para ser um carro oficial a vencer? Esse cenário foi colocado pelo AutoSport a Thomas Laudenbach, chefe da Porsche Motorsport. A resposta foi simples.

Se for o carro da JOTA na frente e se estiver prestes a vencer, assim se manterá. Segundo Laudenbach, não há interesse em qualquer tipo de ordens de equipa, pois no final, mesmo que seja a JOTA a vencer, será com um Porsche. E para a marca isso é o mais importante:

“Se no final for o carro da JOTA a vencer, ótimo. Não nos importamos com esse desfecho. Se estivermos logo atrás, também na luta pela vitória, não haverá qualquer tipo de ordens. O que nos interessa é que seja um Porsche na frente no final da corrida. Se for o da JOTA o um carro oficial, é igual.”

Laudenbach disse também que há intercâmbio de informação entre a equipa oficial e a JOTA e António Félix da Costa disse-nos que o teste em Paul Ricard será feito com a Porsche Penske, numa aproximação que pode ser útil:

“É um pouco como acontece na Fórmula E com a Avalanche Andretti. No início do ano, acordamos os dados que são partilhados e os dados que ficam para cada equipa e depois desse acordo feito, trocamos as informações previamente acordadas, sem qualquer problema. No WEC será um processo semelhante. No final, todos estão a pilotar um Porsche e por isso há troca de informação. A minha filosofia é que duas equipas Porsche se fortalecem uma à outra pelo trabalho conjunto, para levar a melhor face à concorrência. Fiquei muito contente com o desempenho da JOTA em Spa, eles que tiveram muito pouco tempo para preparar o carro. Não podíamos esperar mais.”