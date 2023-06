24H Le Mans: Porsche 963 de Félix da Costa lidera | AutoSport

Após o final de um longo período de SC, Yifei Ye no Porsche 963 nº38, colega de equipa de António Félix da Costa na Hertz Team JOTA, ultrapassou o Peugeot 9X8 nº94 que liderava até então o pelotão, enquanto quatro Hypercar discutiam entre si o terceiro lugar da classificação, com toques entre os dois Ferrari 499P.

Após quase 30 minutos desde essa altura, o piloto chinês continua a liderar no carro privado com mais de 13 segundos de diferença para o Ferrari nº50 de Miguel Molina.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA