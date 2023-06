24h Le Mans: Porsche #6 foi o mais rápido no treino noturno | AutoSport

A Porsche Penske Motorsport terminou treino noturno na frente das operações, em Le Mans. Laurens Vanthoor tratou de assinar o melhor tempo (3:28.878), aos comandos do 963 #6, ficando à frente do Ferrari 499 P #51 por 0.347 seg. com o melhor registo do carro transalpino a ser feito por James Calado.

Dane Cameron colocou o Porsche #5 no top3, com Earl Bamber em quarto no Cadillac V-Series.R #2. Kamui Kobayashi completou os cinco primeiros no Toyota GR010 Hybrid nº 7, à frente do Cadillac V-Series.R #31 de Jack Aitken. O Porsche #38 da JOTA, com António Félix da Costa a bordo ficou com o sexto tempo.

Nos LMP2, foi a Prema a liderar com Mirko Bortolotti em destaque. Bortolotti fez o tempo de 3:36.863 a bordo do Oreca 07 Gibson #63, com quase um segundo de vantagem sobre o carro #22 pilotado por Filipe Albuquerque. Pietro Fittipaldi foi o terceiro classificado com o Oreca #28 da JOTA e o segundo carro da United foi o quarto, nas mãos de Tom Blomqvist.

Kei Cozzolino colocou a Kessel Racing no topo dos GTE-Am, no Ferrari 488 GTE Evo #74 com o tempo de 3:53.796. A Iron Lynx ficou em segundo no Porsche 911 RSR-19 #60 de Alessio Picariello e Matteo Cairoli foi o quarto classificado da Project 1 – AO, à frente de Davide Rigon, da AF Corse.

Foto: José Bispo