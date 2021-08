24h Le Mans: Ponte Panoz inaugurada | AutoSport

Em honra do falecido Don Panoz, o ACO abriu oficialmente ao público a ponte pedonal de 25 metros de comprimento que passa por cima do traçado francês. Cobrindo a distância entre as tribunas da reta da meta e o exterior da curva um do Circuito de la Sarthe, a ponte Panoz foi inaugurada por Pierre Fillon e o filho de Don Panoz, Danny Panoz.

Panoz, fundador do American Le Mans Series e participante de longa data em Le Mans, faleceu em 2018.