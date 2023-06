24h Le Mans: Peças de cinco Hypercars e do LMP2 vencedor confiscadas | AutoSport

Pode não ser nada, pode ser um caso grave. Depois das verificações técnicas pós-corrida, em Le Mans, foram retiradas peças do Cadillac V-Series.R #2 da Chip Ganassi Racing, do Porsche 963 #5 da Penske, do Toyota GR010 Hybrid #8, do Ferrari 499P #51 da AF Corse, do Peugeot 9X8 #93 e do Oreca #34 da Inter Europol Competition. As peças irão ser examinadas em pormenor.

Segundo a FIA, “como parte do processo de verificação técnica, peças de vários carros foram efetivamente recolhidas e seladas para verificações adicionais da sua conformidade com os regulamentos técnicos nas melhores condições e utilizando as melhores ferramentas disponíveis”, disse um porta-voz da FIA ao Sportscar365. “Como parte do processo, os resultados das investigações serão apresentados aos Comissários Desportivos no relatório final preparado pelos Delegados Técnicos da FIA e da ACO. A equidade desportiva e a conformidade técnica estão no centro das atenções da FIA e do ACO enquanto organismos reguladores do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA”.

Não é certo que esta investigação possa mudar o resultado final. O que é certo é que peças das máquinas melhor classificadas de todas as marcas oficiais foram confiscadas para análise, assim como do Oreca vencedor. No caso dos LMGTE não há conhecimento de algo do género.