24h Le Mans, Paul Di Resta: “A equipa foi guerreira, e nunca recebe crédito suficiente pelo que lhes é devido”!

Paul Di Resta foi outros dos pilotos que contribuiu para este triunfo história de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e a United Autosports, e nas suas palavras não esqueceu quem também dá tudo e quase nunca tem crédito, a equipa: “Ganhar quatro corridas consecutivas do WEC é excecional, especialmente quando uma delas é Le Mans. É único. Penso que compreendemos que se viéssemos aqui e fizéssemos um bom trabalho estaríamos numa boa posição para ganhar esta corrida, mas a cereja no bolo foi também a Hyperpole nesta pista espantosa e também o recorde de volta. Não foi a mesma experiência sem os adeptos, esteve um ambiente muito diferente, mas foi uma grande corrida, até ao fim. A LMP2 tem sido a classe mais difícil de vencer, e agora podemos desfrutar. A equipa são os verdadeiros guerreiros, esforçaram-se, trabalharam toda a noite, dormiram na autocaravana e trataram sempre do carro. Foi um trabalho incrível por parte deles e nunca recebem crédito suficiente pelo que lhes é devido”!