24h Le Mans, Os Bravos do Pelotão: Iron Dames | AutoSport

Há muitos candidatos para este “prémio”. Mas o carro #85 da Iron Dames é a nossa escolha para o “Bravo do Pelotão”, ou seja, quem merece destaque, mesmo que o resultado obtido não corresponda ao desejado e merecido.

Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting. Três senhoras em busca de sucesso num mundo onde os homens estão em larga maioria. O maior feito destas três pilotos? Conseguirem afastar aquela conversa das diferenças entre mulheres e homens. Sarah Bovy, Rahel Frey e Michelle Gatting são boas no que fazem. Ponto! São rápidas, trabalham bem em conjunto e os resultados estão à vista. São terceiras classificadas no campeonato para LMGTE, apenas atrás da tripulação do Aston Martin da ORT by TF e longe do dominador Corvette que ainda não sabe o que é terminar uma corrida abaixo do segundo lugar. Com o contratempo no começo da corrida, parecia que o Corvette estava fora das contas pela vitória, mas conseguiram uma recuperação notável e venceram merecidamente. Mas quem liderou a corrida durante muito tempo foi o Porsche #85 da Iron Dames, as Damas de Ferro. Infelizmente, a corrida escapou-lhes por entre os dedos perto do fim. Le Mans foi cruel para uma tripulação que merecia ter terminado no pódio, mas que apenas conseguiu o quarto lugar. Mas mais uma vez mostraram qualidade, mostraram que a igualdade pode ser uma realidade. Mostraram que Le Mans não escolhe géneros, apenas os melhores, o mais bem preparados. Elas estavam preparadas… Le Mans adiou-lhes a festa. Mas pela evolução demonstrada, haverá muito para festejar no futuro.