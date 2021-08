24h Le Mans: Oreca #17 não corre | AutoSport

O Oreca #17 da IDEC Sport desistiu das 24h de Le Mans, depois de dois acidentes antes da corrida começar. No treino livre 3 Dwight Merriman perdeu o controlo do LMP2 Pro/Am nas curvas Dunlop. O mesmo piloto já tinha batido, dessa vez no dia de testes e a equipa decidiu abandonar a prova, já que não tinha meios financeiros para colocar o carro em pista no sábado. Assim, são 61 os carros a partirem para a corrida de 24h.

Outros carros deram muito trabalho às suas equipas, para poderem estar na grelha de partida. A Kessel Racing esteve a trabalhar até tarde para reconstruir o seu Ferrari 488 GTE Evo #57, após os danos sofridos nos treinos noturnos de quinta-feira.

Dois chassis do Ferrari 488 GTE Evo da Iron Lynx e da Rinaldi foram substituídos e o Porsche #92 foi reconstruído à base de um chassis suplente após a manobra de Kevin Estre em Indianapolis, no início do Hyperpole.

Foto: JB Photo/José Bispo