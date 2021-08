24h Le Mans: O exemplo da Association SRT41 | AutoSport

Le Mans é mais que uma corrida e os projetos da Garagem 56 são prova disso. A Garagem 56 é o nome que se dá a projetos tecnológicos inovadores que pretendem ser testados em Le Mans. O nome vem da garagem que é atribuído a esse projetos que assim recebem um convite do ACO para participar no grande teste. Mas muitas vezes não é só de novas tecnologias que se fala mas sim de histórias de superação. Este ano a Garagem 56 será ocupada pela Association SRT41, que não participou na prova no ano passado como previsto devido à pandemia. Regressam este ano com o mesmo projeto, o uso de um Oreca 07 Gibson LMP2 adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, que será pilotado por Takuma Aoki, Nigel Bailly, e Matthieu Lahaye substituto de François Heriau que não pode participar. Aoki e Bailly foram treinados por Frédéric Sausset, o primeiro quadri-amputado a terminar as 24h de Le Mans, em 2016, em 36º, numa grelha de 60 carros. Le Mans também é isto… além da competição, dá-nos lições de vida que embelezam ainda mais este evento.