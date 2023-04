24h Le Mans: Novas regras para o Safety Car | AutoSport

As regras dos Safety Cars foram revistas para as 24h de Le Mans. Um novo procedimento “pass-around” vai ser implementado, com algumas mudanças face ao sistema de três Safety Cars em pista.

Ao contrário do que acontecia nas provas de resistência dos EUA, em Le Mans, a corrida usa um sistema de três Safety cars. Este sistema permitia grandes ganhos ou grandes perdas, dependendo de que Safety Car apanhasse um determinado carro. Essa tornou-se muitas vezes a diferença entre a vitória e o desaire na prova francesa.

Três Safety Cars continuarão a ser utilizados inicialmente, mas serão fundidos numa fila única atrás de um Safety Car. Uma vez inseridos nessa fila única acontecerá o “pass-arround”. Qualquer carro que esteja atrás do Safety Car, mas à frente do seu líder de classe , será autorizado a passar pelo Safety Car e completar uma volta do Circuito de la Sarthe antes de voltar a juntar-se à parte de trás da fila. Depois de completado este procedimento, o diretor da prova iniciará um procedimento de ‘drop back’, através do qual a fila é arrumada até à ordem da classe.

Os carros LMP2 serão primeiro ordenados para o lado direito da pista para serem passados por Hypercars e GTEs. Os carros GTE irão então para a direita e serão passados pelos Hypercars e LMP2s, criando uma ordem Hypercar-LMP2-GTE para o reinício das corridas. As equipas são responsáveis por decidir se o seu carro é elegível para o procedimento ou não. Os carros que o fizeram quando não forem elegíveis receberão uma penalização de stop & go igual a duas voltas.

Os carros continuarão a poder ir às boxes antes de os três Safety Cars se fundirem numa única fila. A entrada do pit lane será fechada quando o pelotão estiver numa fila única.