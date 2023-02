24h Le Mans: NASCAR Garage 56 testa em Daytona | AutoSport

Alguns dias depois de anunciarem o alinhamento de pilotos para o Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 que irá correr na prova do centenário das 24 Horas de Le Mans, o projeto NASCAR Garage 56 (nome dado aos projetos inovadores ou que não se encaixam no regulamento ACO e que participam na prova com o beneplácito da organização) realizou um teste de resistência em Daytona.

A equipa que lidera o projeto que estará em Le Mans este ano, a Hendrick Motorsport, completa dois dias de testes ao Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 no Daytona International Speedway com a realização de um teste durante 12 horas consecutivas. Jenson Button esteve ao volante do carro, assim como Jimmie Johnson e Mike Rockenfeller estão presentes no teste e o piloto de reserva Jordan Taylor.

A equipa pretende ainda voltar aos testes em Sebring, realizando um ensaio que terá a duração entre 18 e 24 horas nesse traçado no final deste mês.

Foto: NASCAR Garage 56