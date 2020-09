24h Le Mans: Muitas penalizações

Como sempre, as diversas sessões de treinos e qualificação produzem sempre penalizações a cumprir na corrida e nesse contexto, além da penalização de 20 segundos na corrida para o Oreca #21 da DragonSpeed no segundo treino livre, o Ferrari #83 da AF Corse terá dez segundos acrescentados à sua primeira paragem nas boxes devido a duas infrações cometidas por Emmanuel Collard no TL3. Cinco segundos serão acrescentados à primeira paragem do Ferrari devido a Collard não abrandar para 80 km/h dentro do tempo exigido, enquanto sob uma bandeira amarela, sendo que o francês também foi apanhado em excesso de velocidade sob uma bandeira vermelha, resultando isso em mais cinco segundos de penalização.

O Ligier JS P217 Gibson #11 da Eurointernational também irá cumprir uma penalização de 20 segundos na corrida devido ao facto de Christophe D’Ansembourg não ter abrandado para a velocidade requerida, enquanto estava sob uma ‘Full Course Yellow’, no TL4. Entretanto, Mark Patterson recebeu um ponto de penalização devido a excesso de velocidade superior a 10 km/h no pit lane durante a sessão de sexta-feira do TL4.

O #82 da Risi Competizione e o Ferrari #52 da AF Corse Ferrari, partem ambas da traseira da grelha depois de perderem todos os seus tempos de qualificação na quinta-feira devido aos carros terem sido ‘levantados’ ainda sob as condições do Parque Fechado. Nenhuma das equipas tinha avançado para a hiperpole. Veja a grelha de partida.