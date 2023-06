24H Le Mans, Más notícias para Filipe Albuquerque: acidente do seu companheiro de equipa | AutoSport

Frederick Lubin, companheiro de equipa de Filipe Albuquerque na tripulação do Oreca nº22 da United Autosports, teve um acidente que resultou em muitos danos no LMP2 com cerca de 2 horas e 40 minutos passados na corrida do centenário das 24 Horas de Le Mans.

Quando seguiam dentro do top 10 e depois de Albuquerque ter cedido o lugar ao piloto britânico, Lubin tentava ultrapassar dois carros da classe LMGTE-Am que discutiam a posição quando perdeu o controlo ao Oreca e embateu num dos Porsche 911 RSR – 19 da Dempsey – Proton Racing.

O piloto do Oreca conseguiu regressar à box, mas prevê-se muito trabalho para os mecânicos da equipa e muito tempo perdido.