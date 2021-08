24h Le Mans, LMP2: Portugueses em busca da glória | AutoSport

As grandes lutas nesta edição das 24h de Le Mans deverão acontecer nas categorias “secundárias” com os LMP2 a prometerem batalhas ferozes com 25 carros inscritos e um lista de pilotos de alto quilate, muitos deles à procura de se mostrarem para as marcas que agora preparam a entrada no WEC. É aqui que teremos os olhos postos durante a corrida com António Félix da Costa (#38 da JOTA) e Filipe Albuquerque (#22 da United Autosports) na luta pela vitória na sua categoria e, quem sabe, a espreitar um pódio à geral se a prova não correr tão bem aos Hypercarros.

A classe LMP2 é das que mais interesse suscita, tal como aconteceu em 2020. Um total de 25 carro, 24 Oreca e um Ligier. Estamos perante uma competição quase monomarca, em que o que faz a diferença é a qualidade das equipas e o talento dos pilotos. E no que diz respeito à qualidade das equipas há para dar e vender. Começando pelas equipas que militam no WEC, temos estruturas como a Dragonspeed Usa, Racing Team Nederland, Team WRT, que apresentam argumentos fortes para a luta pela vitória. Temos também outras equipas de fora do WEC como o caso da Idec Sport (ELMS), G-Drive Racing (ELMS), Duqueine Team (ELMS) e Panis Racing (ELMS) que também estarão na disputa. Destaque para a HIGH CLASS RACING com o carro #49 que terá ao volante Jan e Kevin Magnussen, cumprindo-se assim o desejo de ambos de correr juntos em Le Mans. Todos podem sonhar com um bom resultado, mas os grandes destaques vão para o carro #22 da United Autosport e o carro #38 da JOTA. São provavelmente as duas melhores equipas em LMP2 da atualidade, e terão mais do que um carro em pista (United com três e JOTA com dois). Mas o destaque vai para os dois carros mencionados, pois foram os principais protagonistas da corrida do ano passado e são os carros onde Albuquerque (United) e Félix da Costa (JOTA) competem.

O #22 (Phil Hanson, Fabio Scherer e Filipe Albuquerque ) da United conta com duas vitórias este ano (Spa e Monza), contra uma da JOTA (Portimão). Albuquerque teve de faltar à ronda portuguesa e curiosamente foi a prova em que o carro #22 teve pior prestação. Phil Hanson lidera o campeonato de pilotos, seguido das duas tripulações da JOTA, com o #38 de Félix da Costa ( Roberto Gonzalez, António Félix Da Costa e Anthony Davidson) em segundo posto. Espera-se que sejam estas duas equipas, tal como em 2020, as principais candidatas à vitória, apesar do equilíbrio não permitir afirmar isso com boa margem de certeza, pois nesta categoria temos dez carros que têm argumentos para lutar pela vitória. Os LMP2 tem mais interesse este ano pois com a fiabilidade ainda questionável dos Hypercars, podem tornar-se em candidatos ao pódio à geral… e uma hecatombe na classe rainha (com apenas cinco carros) pode dar um LMP2 como vencedor à geral, cenário mais rebuscado mas ainda possível.