24h Le Mans, LMGTE AM: 23 máquinas em busca da vitória | AutoSport

Os LMGTE AM são o segundo pelotão mais extenso com 23 carros a representar três marcas (Ferrari, Porsche e Aston Martin) num pelotão também recheado de qualidade.

A classe LMGTE AM é a segunda mais numerosa, com 23 carros inscritos, com três marcas representadas. Inevitavelmente as equipas com presença regular no WEC são encaradas como as mais fortes. Neste caso, falamos da Dempsey-Proton Racing, AF Corse, Cetilar Racing, TF Sport, apenas para mencionar aquelas que parecem mais fortes, olhando às prestações anteriores e ao momento de forma atual. Mas temos também nomes fortes vindos de fora do mundial de endurance como a Spirit Of Race e a Kessel Racing que se poderão juntar ao lote de possíveis favoritos. Espera-se uma corrida disputada até ao fim pois a valia das máquinas e das tripulações é semelhante e em Le Mans todos os cenários devem ser tidos em conta.