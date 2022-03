24h Le Mans: Lista de inscritos divulgada | AutoSport

Foi finalmente conhecida a lista de inscritos para as 24h de Le Mans de 2022. A lista conta com 62 carros mais seis carros suplentes. As cores portuguesas serão representadas por Filipe Albuquerque, António Félix da Costa e a Algarve Pro Racing que, depois da saída da G-Drive, manteve as duas inscrições.

A lista deveria ter saído na semana passada, mas a invasão russa à Ucrânia e as sanções aplicadas à Rússia motivaram o atraso, com novas inscrições aceites. A G-Drive saiu de cena, como já anunciado e os pilotos russos também. A G-Drive estava associada à Algarve Pro Racing que ainda assim vai manter as duas inscrições, olhando agora para a época prova a prova. A APR estará no lote de 27 carros LMP2, um recorde, onde também se incluem Albuquerque e Félix da Costa, ambos em carros favoritos para a vitória na sua classe. É uma autêntica parada de estrelas que conta com nomes sonantes, na categoria que vai assegurar a animação ao longo da prova.

Do lado da categoria principal, teremos cinco carros, com os dois Toyota Gr010, um Alpine A480 e dois Glickenhaus 007 LMH, sendo que o terceiro carro da equipa americana acabou por não se concretizar. É provavelmente deste lote que sairá o vencedor da prova, com o favoritismo todo do lado da Toyota, uma vez que a Peugeot adiou a sua entrada na competição e como tal não estará presente nesta prova.

Em LMGTE Pro teremos sete carros, três Ferrari, dos Chevrolet Corvette e dois Porsche e em LMGTE AM teremos 23 máquinas inscritas.

A prova está agendada para os dias 11 e 12 de junho.

Lista de Inscritos AQUI