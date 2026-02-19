24h Le Mans: Lista de inscritos anunciada, Albuquerque e Félix da Costa confirmados
As 24 Horas de Le Mans regressam como quarta ronda do Mundial de Resistência (WEC) de 2026, mantendo o estatuto de uma das provas mais icónicas do automobilismo. O que começou como um teste de resistência transformou-se num sprint de 24 horas, onde cada erro pode ser decisivo.
A competitividade recente comprova esse equilíbrio: em 2024 e 2025 a vitória foi decidida por cerca de 14 segundos e, há dois anos, nove Hypercars terminaram na mesma volta. Na categoria principal, a Ferrari continua a ser a referência em La Sarthe desde a estreia do 499P em 2023 e procura o quarto triunfo consecutivo, mas enfrentará concorrência reforçada.
A Cadillac chega motivada após conquistar a pole position em 2025 — a primeira de um fabricante norte-americano em quase seis décadas — e aumenta a presença para três carros. Peugeot e Alpine ambicionam brilhar perante o público francês após um ano difícil, enquanto a Toyota, vencedora entre 2018 e 2022, atualizou profundamente o seu protótipo híbrido para recuperar protagonismo.
🚨 Full 2026 WEC Entry List 🚨
The wait is over. Here is your official grid for the 2026 FIA WEC season.
14 manufacturers. 35 cars.
2026, let’s GO! #WEC @24hoursoflemans @fia pic.twitter.com/OQOLwEheTb
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) December 8, 2025
BMW prossegue o desenvolvimento do M Hybrid V8, a Aston Martin apresentou evolução do Valkyrie e a Genesis estreia-se após um amplo programa de preparação, contando com um alinhamento experiente liderado por André Lotterer.
Na LMGT3 estarão 25 carros, marcas como a Ford, Corvette, Mercedes-AMG, Aston Martin e Ferrari adicionais, todos com o objetivo de destronar a Manthey e o seu Porsche 911, referência da categoria.
Já na LMP2 alinham 19 protótipos com nomes conhecidos do paddock, como Grégoire Saucy, Mikkel Jensen, Alex Quinn, Doriane Pin, Romain Dumas, Pietro Fittipaldi e Enzo Trulli, entre outros.
Le Mans is within touching distance…
The entry list is live and our countdown to the biggest race of the year begins! 🇫🇷⏰#WEC #LeMans24 @24hoursoflemans pic.twitter.com/xrZmqk1t43
— FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) February 19, 2026
Em representação das cores nacionais teremos nos LMMP2 o carro #25 da Algarve Pro Racing com um impressionante alinhamento que conta, para já, com Michael Jensen e Enzo Trulli. Félix da Costa estava confirmado no Alpine #35 com Charles Milesi e Ferdinand Habsburg e agora está confirmado também Filipe Albuquerque, ao lado dos irmãos Ricky e Jordan Taylor, no Cadillac #101 da WTR.
-
-
