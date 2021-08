24h Le Mans: líder dos LMP2 parado em pista | AutoSport

Faltam poucos minutos para o fim das 24h de Le Mans e o líder dos LMP2 está parado na pista. O Oreca #41 da WRT ficou parado na pista, pouco antes dos dois Toyota terem passado na linha de meta pela última vez. O segundo carro da equipa herdou assim, a vitória na categoria e o #28 da JOTA conquista o segundo posto na categoria.

Unbelievable! The LMP2 leader #41 @followWRT stopped on track in the last lap!#LeMans24 #WEC pic.twitter.com/TW7aBneNbb