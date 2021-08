24h Le Mans, Kamui Kobayashi: “estamos mais unidos como equipa” | AutoSport

Kamui Kobayashi venceu as 24h de Le Mans na sua sétima participação. À semelhança dos outros dois pilotos do Toyota #7, o piloto japonês esteve perto de vencer, mas uma série de azares, que só foram quebrados nesta edição, deitaram por terra a vitória.

Sendo companheiro de carro desde 2016 de Mike Conway e desde 2018 de José Maria López, o japonês tem muita experiência com os colegas, mas afirmou que este ano a equipa parece mais unida e esse pode ter sido a receita certa para o sucesso.

“Penso que estamos mais unidos como equipa, tentamos estar unidos e apoiar-nos mais. Estamos mais fortes como equipa, acho que foi por isso que conseguimos desta vez.”

O hipercarro da Toyota tem tido alguns problemas de travões, que também foram visíveis na prova francesa de 24 horas. O piloto esclareceu, que esse problema é causado pela temperatura nos discos de carbono dos travões do carro.

“Temos alguns problemas com a temperatura dos travões de carbono, por isso quando tentamos baixar a temperatura, não conseguimos controlar os travões e por isso lutamos bastante com o carro.”

Sobre o futuro da categoria, que se espera tenha mais concorrentes nos próximos anos, Kamui Kobayashi espera que exista mais adversários e que possa competir com estes para tornar Le Mans ainda mais desafiante.

“Penso que no futuro, a categoria dos Hypercar irá ser maior e que Le Mans será uma corrida fantástica. Espero ansiosamente bater-me com eles.”

Já o seu companheiro do Toyota #7, Mike Conway foi muito conciso nas declarações após a vitória. O piloto disse a Tom Kristensen que “Chorei como uma menina pequena. É um misto de emoções: no final esquecemos o quão difícil foi chegar aqui. Estamos mais perto de ti (Tom Kristensen n.d.r.), um passo de cada vez.”

O britânico esclareceu que, do seu trabalho ao volante do carro, os períodos mais importantes para terminarem no degrau mais alto do pódio, foram o primeiro turno e durante a noite, quando recomeçou a chover.

Foto: JB Photo/José Bispo