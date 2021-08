24h Le Mans, José María López: “A primeira vitória é sempre especial” | AutoSport

José María López venceu pela primeira vez as 24h de Le Mans. Nas quatro edições anteriores, o argentino esteve próximo de vencer, mas acabou sempre por ver o sonho adiado, até hoje. Juntamente com os companheiros do Toyota GR010 Hybrid #7, pode festejar a vitória da emblemática prova da resistência.

Entrevistado por Tom Kristensen, “Péchito” lembrou os anos anteriores e o que foi necessário para a conquista da vitória na 89ª edição das 24h de Le Mans.

“Foram tempos dificeis, tivemos muitas dificuldades durante muito tempo e foi preciso muito trabalho. Quando sofremos como sofremos nos anos anteriores, é muito especial. A primeira vitória é sempre especial.”

O momento que mais marcou o piloto argentino durante a prova, foi quando à noite conseguiu recuperar a liderança, explicou ele ao antigo piloto e vencedor da prova.

“Saltar para o carro, à noite logo após perdermos a liderança, foi o melhor momento para mim, porque consegui recuperar a liderança e consegui algumas vantagem, mas depois quando tivemos alguns problemas no carro e tivemos de gerir isso, foi muito stressante.”