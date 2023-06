24H Le Mans, John Elkann: Vitória da Ferrari “serve de exemplo para todos nós” | AutoSport

50 anos depois a Ferrari regressou à classe principal do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC), tendo mostrado potencial nas primeiras corridas da temporada, mas foi nas 24 Horas de Le Mans que triunfou, batendo-se com a Toyota quase até ao final da mítica prova.

Foram 24 horas de emoções fortes na equipa italiana, que tinha dado provas da sua velocidade com a conquista das duas primeiras posições da grelha de partida, havendo apenas a dúvida se os novos 499P aguentariam o enorme desgaste que a prova francesa proporciona. Todos os construtores e equipas privadas tiveram problemas numa corrida caótica e entusiasmante, tendo a Ferrari triunfado no final.

Reagindo à vitória nas 24 Horas de Le Mans, o presidente da Ferrari, John Elkann, assumiu ser um dia inesquecível para a estrutura de Maranello, partilhando o triunfo com todos os tifosi.

“Este foi um dia inesquecível que eu gostaria de dedicar a todos na Ferrari” disse Elkann. “Ao fim de 50 anos voltamos a competir na mais alta categoria de corridas de resistência que tem um lugar no coração da nossa história e da história de todos os desportos motorizados. Estamos realmente orgulhosos de ter levado a Itália mais uma vez ao degrau mais alto do pódio em Le Mans, celebrando no melhor estilo possível o centenário da corrida mais importante do seu género no mundo”.

O responsável da Ferrari salientou ainda que o triunfo em Le Mans tem de servir de exemplo para todos. “Esta vitória que Antonello Coletta, Amato Ferrari e toda a equipa, desde os nossos mecânicos aos nossos pilotos, alcançaram hoje em condições tão difíceis – devido às 24 horas de duração, ao clima imprevisível e à impressionante força dos nossos concorrentes – serve de exemplo para todos nós. As emoções que proporcionaram aos nossos tifosi num grande dia que reúne o passado, o presente e o futuro, lembram também da importância de encontrar a coragem e a humildade para melhorar sempre. Cheio de entusiasmo e alegria, gostaria de agradecer a todos os nossos colegas que nos deram esta vitória extraordinária: um sucesso que celebramos com todos os nossos tifosi e com o nosso país”, concluiu.

Foto: Philippe NANCHINO/ MPSA