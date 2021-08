24h Le Mans: Jan e Kevin Magnussen cumpriram o sonho | AutoSport

Depois da saída da F1, Kevin Magnussen tinha um sonho que partilhava com o pai Jan, que era fazer uma corrida de resistência juntos, especialmente Le Mans. O sonho tornou-se realidade e, apesar dos azares, a dupla dinamarquesa acompanhada por Anders Fjordbach terminou a prova.

Um acidente com o G-Drive #26 e problemas no motor levaram a equipa High Class do Oreca #49 a perder muito tempo nas boxes mas no final fica a história para contar.

“Fico muito contente que tenha acontecido e que o tenhamos feito juntos desta forma”, disse Jan. “Essa parte é um sonho tornado realidade. Obviamente, eu queria muito mais para o Kevin este fim-de-semana, mas é assim que as coisas correm, especialmente aqui em Le Mans! Todo o projecto, do princípio ao fim, foi espantoso de fazer parte e estou tão grato por ter acontecido e por termos tido pessoas que acreditaram em nós e nos apoiaram da forma como o fizeram para tornar este sonho realidade. É difícil compreender a má sorte que tivemos; mesmo nas últimas voltas tive um grande problema. Mas a emoção e a experiência de conduzir com Kevin no mesmo carro aqui em Le Mans será a coisa de que me vou lembrar para sempre”.“Bem, obviamente não era o resultado que queríamos ou mesmo esperávamos, mas a oportunidade de fazer esta corrida com o meu pai é algo de que temos falado durante muitos anos.” disse Kevin “Poder chamar ao meu pai meu companheiro de equipa é fantástico; ele próprio ganhou Le Mans e eu pretendo fazê-lo no futuro! Foi muito bom sermos companheiros de equipa e algo de que nos vamos lembrar para o resto das nossas vidas. Correr aqui em Le Mans foi tão bom, apesar de não ser um sentimento tão bom quando se está frustrado com a corrida. Mesmo assim, é uma pista e um evento muito bons e esta experiência fez-me querer ganhá-la ainda mais”.