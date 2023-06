24H Le Mans, James Calado: “vamos ficar na história” | AutoSport

A Ferrari venceu a edição do centenário das 24 Horas de Le Mans com o 499P conduzido por Alessandro Pier Guidi, que partilhou o carro número 51 com James Calado e Antonio Giovinazzi, percorrendo 342 voltas à pista francesa. O construtor de Maranello conquistou um resultado histórico no seu regresso à categoria máxima após meio século, com a equipa Ferrari – AF Corse a triunfar na mais famosa corrida de resistência do mundo.

Esta foi a décima vitória geral da Ferrari nas 24 Horas de Le Mans, para além das obtidas em 1949, 1954, 1958 e de 1960 até 1965. O historial da Ferrari em Le Mans conta agora com 39 vitórias, incluindo 29 vitórias por classe.

James Calado diz ser “a uma mistura de sentimentos, estou feliz pela equipa… é uma conquista enorme, com certeza vamos ficar na história”.

Claramente emocionado e quase sem conseguir falar, Antonio Giovinazzi explicou que “é inacreditável… vencer aqui pela Ferrari é um sentimento inexplicável”.

Com este resultado na quarta ronda do Campeonato do Mundo de Resistência da FIA de 2023, a Ferrari permanece em segundo lugar na classificação dos construtores, reduzindo a diferença para a Toyota para 19 pontos.

Foto: Ferrari