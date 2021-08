24h Le Mans: HORÁRIOS Da TRANSMISSÃO | AutoSport

Na 89ª edição das 24h de Le Mans, um total de 62 máquinas, divididas por cinco categorias, irão para a pista em busca da glória, que no traçado francês pode ser atingida de várias formas. Estar entre os escolhidos desta prova já é um prémio, terminar é um prémio ainda maior e vencer… é provavelmente um dos maiores feitos que um piloto pode almejar. Mas esta história cruza-se com outra, o WEC, mundial de resistência FIA que em França fará a sua quarta jornada. Há muitas novidades para esta edição e a mais visível será a presença de público. Depois da edição 2020 sem público, os fãs poderão voltar a ver os carros ao vivo. Não se espera a habitual enchente e o recinto verá a sua capacidade limitada a 20% do habitual, ou seja, apenas 50 mil poderão ver de perto as emoções da prova.

As 24h de Le Mans de 2021 contarão com três dos melhores pilotos portugueses da atualidade. Filipe Albuquerque, António Félix da Costa e Álvaro Parente têm a missão de levar a nossa bandeira o mais alto possível, numa das provas mais duras do endurance mundial. Um trio com talento e com ambição.

Em Portugal a prova de resistência poderá ser acompanhada no Eurosport, a partir do dia 18 de agosto, emitindo treinos livres, qualificação, hyperpole, ‘warm-up’ e corrida. O canal conta ainda com programas extra onde é feita a análise da ação pelos melhores especialistas como Tom Kristensen, antigo piloto vencedor de 9 edições de Le Mans, Jennie Gow, Guebaelle Longy e Toby Moody.

HORÁRIOS DE TRANSMISSÃO DAS 24 HORAS DE LE MANS:

18 de agosto

17:45h – 19:10h – Qualificação

20:50h – 23:10h – Treinos Livres 2.ª sessão

19 de agosto:

12:50h – 16:10h – Treinos Livres 3.ª sessão

19:50h – 20:45h – Hyperpole

20:45h – 23:10h – Treinos Livres 4.ª sessão

21 de agosto:

10:15h – 11:00h – Warm Up

11:00h – 12:15h – Road to Le Mans

13:45h – 14:15h – Le Mans by Tom Kristensen

14:15h – 14:45h – Início de transmissão

21 de agosto: 14:45h a 22 de agosto:

14:45h – 24 Horas de Le Mans