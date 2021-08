24h Le Mans, Hora 8: Safety Car em pista na saída do #25 da G-Drive | AutoSport

O #25 da G-Drive teve uma saída de pista violenta, com o piloto angolano Rui Andrade ao volante. O piloto do Aurus 01 da G-Drive perdeu o controlo do carro na curva 1, com danos severos no seu carro, que não deverá voltar à pista. O Safety Car está de novo em pista num que se espera ser uma paragem algo demorada.

Está concluído o primeiro terço de corrida. Oito horas de prova recheados de drama e surpresas, mas na frente a corrida o Toyota #7 tem-se mantido irredutível.

Em Hypercar as últimas duas horas têm tido como denominador comum a liderança do #7 com a companhia do outro carro da Toyota, o #8, que se tem aproximado, mas não o suficiente para incomodar o líder. A Alpine estava em terceiro mas um erro de Matthieu Vaxivière, que perdeu o controlo do Alpine #36 saiu de pista. Não danificou o carro mas o regresso às boxes fez cair o carro da equipa francesa, promovendo o Glickenhaus #708 ao terceiro lugar.

Em LMP2 a WRT está instalada na liderança da corrida com o #31 na frente seguido do #41, com o #22 de Filipe Albuquerque (neste momento em pista) nos lugares do pódio, o melhor carro da United Autosport depois da hecatombe com dois carros da mesma equipa a embaterem um contra o outro. Para o #38 de António Félix da Costa um bom resultado é neste momento uma miragem com cinco voltas de atraso para o líder da sua categoria.

Em LMGTE PRO o #51 da AF Corse lidera, numa demonstração de força da Ferrari, apesar do Corvette #63 estar na luta, agora em segundo com o Ferrari #52 a fechar o pódio. Para o #72 de Álvaro Parente, a corrida está difícil, já com duas voltas de atraso para o líder da categoria.

Em LMGTE AM a Ferrari também está na moda, com o #83 da AF Corse na frente, seguido pelo Aston Martin da TF Sport #33 e do Ferrari #80 da Iron Lynx.