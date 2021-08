24h Le Mans, Hora 7: Toyota#8 aproxima-se um pouco, mas Toyota #7 lidera | AutoSport

No final da sétima hora de corrida a liderança mantém-se na posse do Toyota GR010 – Hybrid #7 da Toyota Gazoo Racing de Mike Conway/Kamui Kobayashi/Jose Maria Lopez, que tem neste momento um avanço de 1m13s sobre os seus companheiros de equipa, o Toyota GR010 – Hybrid #8 de Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley, com a diferença entre primeiro e segundo a cair um pouco nesta última hora.

Terceiro lugar para o Alpine A480 – Gibson #36 da Alpine Elf Matmut de André Negrão/Nicolas Lapierre/Matthieu Vaxiviere, que rodam uma volta mais atrás. O Glickenhaus 007 LMh #708 da Glickenhaus Racing de Luis Felipe Derani/Franck Mailleux/Olivier Pla roda logo atrás a 0.409s.

Depois da categoria LMP2 ter sido dominada pela equipa de António Félix da Costa no Jota #38, até à saída de pista de Anthony Davidson e de uma fuga de óleo que os atrasou cinco voltas, lidera agora o

Oreca 07 – Gibson #41 do Team WRT de Robert Kubica/Louis Delétraz/Yifei Ye, 6.075s na frente do Oreca 07 – Gibson #31 da mesma equipa o Team WRT pilotado por Robin Frijns/Ferdinand Habsburg/Charles Milesi com o Oreca 07 – Gibson #22 da United Autosports USa de Philip Hanson/Fabio Scherer/Filipe Albuquerque 1m07.622s mais atrás dos segundos classificados mas com um avanço semelhante para o

Oreca 07 – Gibson #65 da Panis Racing de Julien Canal/Will Stevens/James Allen com o outro carro da Jota, o Oreca 07 – Gibson #28 de Sean Gelael/Stoffel Vandoorne/Tom Blomqvist (Gbr) 1 volta mais atrás.

Na LM GTE Pro, lidera o Chevrolet Corvette C8.R #63 da Corvette Racing de Antonio Garcia/Jordan Taylor/Nicky Catsburgm 17.254 na frente do Ferrari 488 GTE Evo #51 da Af Corse de Alessandro Pier Guidi/James Calado/Côme Ledogar, com o Ferrari 488 GTE Evo #52 da Af Corse de Daniel Serra/Miguel Molina/Sam Bird 2m07.276 mais atrás.

Por fim na LMGTE Am lidera o Ferrari 488 GTE Evo #83 da AF Corse de François Perrodo/Nicklas Nielsen /Alessio Rovera mais de três minutos na frente do Ferrari 488 GTE Evo #80 da Iron Lynx de Matteo Cressoni/Rino Mastronardi/Callum Ilott com o Ferrari 488 GTE Evo #57 da Kessel Racing de Takeshi Kimura/Scott Andrews/Mikkel Jensen a fechar o pódio provisório.

