24h Le Mans, Hora 6: acidentes com LMP2 baralham classificação da categoria | AutoSport

Sendo a categoria com mais inscritos, era normal que fossem os LMP2 a mostrar mais competitividade durante as 24h de Le Mans. No entanto, num curto espaço de tempo, dois acidentes reviraram a classificação. Neste momento, Louis Deletraz no Oreca #41 da WRT lidera, Fabio Scherer no #22 da United Autosports persegue o adversário e tenta conquistar a liderança.

Nos Hypercar, a Toyota lidera com os dois carros nas primeiras posições, o #7 à frente do #8, enquanto o Alpine #36 está na terceira posição.

Dois acidentes, quase no mesmo instante, entre 5 LMP2 causaram novo período de Safety Car, mais demorado que o anterior. Um acidente “fratricida” envolveu os Oreca #23 e #32 da United Autosports e os carros #74, #1 e #26 deram algumas dores de cabeça aos comissários para a retirada do Oreca #1.

Nos LMGTE-Pro, o Ferrari #51 voltou à liderança, seguido do Ferrari #52, ambos da AF Corse. O Porsche #92, que foi reconstruído antes da corrida, é agora 3º classificado. Nos GTE-Am, é o Aston Martin Vantage AMR #33 de Dylan Pereira, que lidera a categoria. É seguido pelos Ferrari #83 e o Ferrari #57

O Oreca #38, de António Félix da Costa, Anthony Davidson e Roberto Gonzalez, teve uma fuga de óleo, o que obrigou a uma paragem mais demorada. Depois de um começo de corrida fantástico, a tripulação do #38 terá que trabalhar muito para poder recuperar posições, quando agora ocupa o 21º posto na categoria LMP2.

No sentido inverso, está o Oreca #22 de Filipe Albuquerque, Phil Hanson e Fabio Scherer, que já conseguiu recuperar até ao 2º lugar entre os LMP2. Álvaro Parente, no Porsche #72, depois do azar nas primeiras horas de corrida, ainda é 8º entre os GTE-Pro, última posição nesta categoria.

Foto: JB Photo/José Bispo

Live Timing AQUI