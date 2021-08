24h Le Mans, Hora 5: A noite começa a cair em La Sarthe | AutoSport

A noite aproxima-se a passos largos e La Sarthe entra agora numa nova fase, com os pilotos e equipas a prepararem-se para a longa noite de Le Mans. Os carros entraram agora num ritmo regular, com uma hora sem interrupções, algo que mudou nos primeiros minutos da sexta hora.

No inicio da hora, Brendon Hartley apertava com o Toyota #8 e tentava aproximar-se do Toyota #7 de Kamui Kobayahsi, com o neozelandês a fazer voltas muito rápidas, aproximando-se do colega de equipa. A Alpine estava já a mais de meia volta de distância e nem o facto que conseguirem fazerem stints mais longos que o esperado conseguia aproximar o Alpine #36 da frente. Os Glickenhaus estavam muito longe.

Em LMP2, o #28 da JOTA, com Tom Blomqvist ao volante estava na frente e a ganhar tempo ao #23 da United Autosports (com Wayne Boyd), com o terceiro lugar a pertencer ao #65 da Panis Racing. O líder parou nos primeiros minutos da quinta hora para troca de pilotos e as trocas na liderança foram acontecendo ao ritmo das paragens nas boxes. Os portugueses mantinham-se em oitavo para Filipe Albuquerque e 15º para António Félix da Costa, com os portugueses fora de pista. No fim desta hora, Fábio Scherer entrou para a pista pela primeira vez, numa altura que o #22 era sexto na sua categoria.

Em LM GTE Pro o Corvette #63 (Jordan Taylor) iniciou a hora na frente da prova, com o Porsch #92 ( MIchael Christensen) na segunda posição e os Ferrari #51 e #52 no encalço. Álvaro Parente entrou para a pista nesta hora no Porsche #72, que se mantinha no oitavo e último lugar nesta categoria, numa ordem que estava alterada pelas idas às boxes, pois os Ferrari estiveram sempre mais fortes, mas um toque do #52 com um LMGTE Am pode complicar a vida a tripulação deste carro.

Em LM GTE AM o Aston Martin #33 da TS Sport (Ben Keating) estava na frente com o #57 da Kessel Racing sem segundo ( Scott Andrews) na perseguição e o Ferrari #47 da Cetillar no terceiro lugar (Giorgio Sernagiotto).

No começo da sexta hora uma saída de pista do LMP2 da PR1, o que levou a uma Slow Zone, numa altura que a chuva começa a cair com mais intensidade.

Nesta fase temos os Toyota confortavelmente na frente com o #7 na liderança, seguido do #8 e do #36 da Alpine. Em LMP2 temos o #28 da Jota na frente com Stoffel Vandoorne ao volante, seguido do #23 da United (com Paul di Resta) e do #26 da G-Drive ( com Franco Colapinto). O #22 de Albuquerque é sexto e o #38 de António Félix da Costa está em 15º (neste momento parado nas boxes).

Em LMGTE Am o #33 da TF Sport (Aston Martin) mantém-se na frente, seguido do Ferrari #57 da Kessel Racing e do Ferrari #83 da AF Corse.

